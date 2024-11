Na Expo Paraguai-Brasil, comitiva de MS tem encontros com empresários das áreas da construção civil e celulose

Delegação sul-mato-grossense se reuniu com empresários paraguaios das áreas da construção civil e de celulose na tarde desta quinta-feira (7) durante a 15ª Expo Paraguai-Brasil. Entre as empresas, a Tecnodil, líder do consórcio PYBRA, responsável pela construção da ponte da Rota Bioceânica.

No encontro, os dirigentes confirmaram ao governador Eduardo Riedel que a obra segue dentro do cronograma, com entrega prevista para fevereiro de 2026. Outro anúncio importante é que a empresa pretende instalar uma unidade em Mato Grosso do Sul.

A comitiva também se encontrou com dirigentes da Paracel, que está fazendo investimentos de US$ 3 bilhões na área de celulose com uma operação na região de Concepción, no Paraguai. O grupo busca uma cooperação em qualificação profissional com parceiros de Mato Grosso do Sul, criando assim um grande cluster na área da celulose.

Pela manhã, o governador Eduardo Riedel, juntamente com o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, e do presidente da Fiems, Sergio Longen, apresentou o painel: “Mato Grosso do Sul e Paraguai, oportunidades na Rota Bioceânica”. Riedel e autoridades brasileiras também tiveram reuniões setoriais, discutindo temas importantes como sistema alfandegário e gás natural.