Mustang abandonado na Afonso Pena está com licenciamento vencido desde 2022

Um acidente envolvendo um Mustang de luxo ocorreu na madrugada de domingo (17) na Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O motorista perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu contra um poste de energia. Após a colisão, ele fugiu para buscar atendimento médico, alegando lesão na cabeça.

O veículo, com perda total, está com licenciamento vencido desde 2022 e o proprietário não portava o CRLV. A Polícia Militar identificou o motorista através do proprietário, que informou ser seu irmão. O caso está sendo investigado, e o motorista pode responder por fuga e pelo licenciamento irregular.