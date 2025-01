Mulher procura a polícia e denuncia adolescente por estuprar primo de 9 anos

Mulher que não teve o nome divulgado procurou a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá e denunciou o sobrinho de 16 anos pelo estupro do filho de 9. O caso aconteceu na terça-feira (31), enquanto a vítima estava na casa do tio.

De acordo com o portal Diário Corumbaense, o boletim de ocorrência foi registrado na noite de quarta-feira (1°), no documento a mãe da criança relata que a deixou na casa de seu irmão no dia anterior e, ontem, por volta das 17h, foi buscá-lo.

Quando chegou, o filho mais velho da mulher teria, então, contado que o primo havia abusado da criança. O menino ainda contou que a avó deles flagrou o momento do estupro quando entrou no quarto do adolescente e o viu tapando a boca da vítima com as mãos.

No momento em que foi pego, o adolescente saiu correndo. No entanto, não há detalhes do que aconteceu depois. A mulher decidiu procurar a delegacia e o caso está sendo investigado.

fonte: campograndenews