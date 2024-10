Mulher ‘arranca’ dinheiro do ex sob ameaça de denunciá-lo falsamente e é presa por extorsão.

A Polícia Civil, por meio da Derf (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos), indiciou nesta quinta-feira (10), uma mulher pelo crime de extorsão. Ela estava ameaçando o ex-convivente, de denunciá-lo falsamente por violência doméstica, caso ele não repassasse a ela os valores exigidos.

Conforme as informações da polícia, em agosto, o homem de 46 anos registrou uma ocorrência, dizendo que estaria sendo vítima de extorsão pela ex-mulher, 28 anos. Conforme relato, ela exigia, mediante ligações e mensagens, que ele constantemente realizasse transferências bancárias para ela, sob pena dela registrar ocorrência falsa de violência doméstica, dizendo que havia sido agredida e estuprada.

Sobre os valores constantemente exigidos, iam de R$ 90 a R$ 1.300, segundo as necessidades momentâneas dela. Diante desse contexto, a Derf realizou diligências para apurar o caso.

Em investigação, a polícia descobriu que a mulher havia deixado de trabalhar, dizendo a pessoas próximas que havia pedido demissão porque estava sendo sustentada pelo ex-convivente. Segundo ela, ele seria “um trouxa que tinha medo de ser preso”.

Numa das últimas extorsões, a suspeita teria dito que iria até uma delegacia e relatar que, por causa das agressões físicas sofridas, teve que pular de um carro em movimento, dirigido pelo homem. Ela exigiu o valor de R$ 90, que seriam destinados à despesa com manicure.

Ao requerer o afastamento do sigilo bancário, a Derf identificou cerca de quarenta transferências realizadas pela vítima para a conta bancária da suspeita, as quais coincidiam com as datas das ligações e mensagens realizadas. Assim, ela foi indiciada pela prática de extorsão, com pena de quatro a dez anos de prisão. Ela confessou o crime e relatou estar arrependida.



fonte: topmidianews