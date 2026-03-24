MIRANDA: Projeto mãe mirandense é lançado e amplia o cuidado às gestantes.

A Prefeitura de Miranda realizou, na tarde de ontem (24), no CRAS, o lançamento oficial do Projeto Mãe Mirandense. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, sob a liderança da secretária Carmem Florença, em parceria com a Secretaria de Saúde e Saneamento.

O projeto oferece acompanhamento social, de saúde e psicológico às gestantes integrantes de programas sociais do município, garantindo suporte completo durante a gestação. A proposta é ampliar a rede de proteção às futuras mães, promovendo orientação, acolhimento e acesso às especialidades necessárias para uma gestação mais segura e saudável.

As participantes terão encontros periódicos acompanhados por técnicos e profissionais da Assistência Social e da Saúde, com palestras, rodas de conversa e atendimentos direcionados. Ao final do ciclo, as mães mais assíduas participarão do sorteio de carrinhos de bebê, como forma de incentivo e reconhecimento pelo comprometimento ao longo do projeto.

O lançamento contou com a presença da vice-prefeita Elange Ribeiro (PSD), que representou o prefeito no evento, da secretária de Saúde Kellen Venciguer, dos vereadores Edivaldo Rico (PT), Nilton Rodrigues Medeiros Júnior (PSDB), Rosimeire Lopes (PSD) e Paulo Virgínio dos Santos (PSDB), além das equipes técnicas da Assistência Social e da Saúde.

A iniciativa demonstra o compromisso da gestão municipal com políticas públicas voltadas à valorização da mulher, à proteção da maternidade e ao cuidado com a primeira infância, investindo no presente e no futuro das famílias mirandenses.