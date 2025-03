MIRANDA: Atendimento de saúde leva serviços essenciais à comunidade da bocaina.

A comunidade da Bocaina recebeu, nesta segunda-feira (17), atendimento médico de enfermagem e odontológico por meio da equipe do Estratégia Saúde da Família (ESF) Arildo Bossay. A ação, que acontece de segunda a quinta-feira em diferentes áreas rurais, garante o acesso a serviços essenciais para os moradores do campo.

Durante o atendimento, foram realizados exames preventivos, renovação de receitas médicas, vacinação, pesagem do Bolsa Família, puericultura, avaliação antropométrica e acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos por meio do programa Hiperdia.

O compromisso da Prefeitura de Miranda com a saúde na zona rural reforça a importância da Atenção Primária e da presença contínua dos profissionais no cuidado com a população, garantindo mais qualidade de vida e acesso aos serviços de saúde.