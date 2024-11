Milei defende que Estado não deve combater a fome em discurso no G-20

Durante a cúpula do G-20 no Rio, o presidente argentino Javier Milei afirmou que não é papel do Estado combater a fome, defendendo o capitalismo como o único responsável por tirar milhões da pobreza. Sua postura contrastou com a agenda do governo brasileiro, que propôs uma Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza, com adesão dos países do G-20. O discurso de Milei foi pouco aplaudido, e o presidente chileno Gabriel Boric rebateu a visão liberal, destacando a importância de programas sociais na luta contra a pobreza.