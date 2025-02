Menino de 4 anos morre após ingerir remédios do pai em Campo Grande

Na tarde de quinta-feira (6), um menino de 4 anos faleceu no Hospital Universitário de Campo Grande, após ingerir medicamentos controlados do pai. O pequeno foi socorrido e internado, mas não resistiu aos efeitos da ingestão dos remédios, que causaram seu mal-estar. Após uma semana de internação, o menino veio a falecer. O velório acontece nesta sexta-feira (7), pela manhã, e o sepultamento está marcado para as 14h no Cemitério Jardim da Paz.