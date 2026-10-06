Material radioativo roubado vai parar em terreno baldio

Embalagem com Actínio-225 foi encontrada pela polícia na zona Leste de São Paulo após cinco dias de buscas

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/ANSN e Polícia Civil

Material é usado em tratamentos médicos e será analisado por autoridade nuclear para confirmar as condições da carga

A Polícia Civil recuperou, na noite de segunda-feira (5), uma carga de material radioativo roubada durante o assalto a uma van na Grande São Paulo. O material foi encontrado abandonado em um terreno baldio no bairro São Rafael, na zona Leste da capital.

Avaliada em cerca de R$ 30 mil, a carga continha Actínio-225, utilizado em tratamentos médicos. A embalagem foi reconhecida como a mesma que estava no veículo roubado e permanece sob custódia policial para avaliação técnica. A polícia agora tenta descobrir quem abandonou o material no terreno.

O caso acende um alerta porque material radioativo abandonado pode representar perigo se for aberto ou manipulado de maneira inadequada. A lembrança inevitavelmente remete ao acidente com Césio-137 ocorrido em Goiânia, em 1987, quando uma fonte radioativa retirada de um aparelho de radioterapia foi violada e provocou um grave acidente radiológico.

Apesar de os materiais e as circunstâncias serem diferentes, a lição permanece a mesma: material radioativo não é sucata e não pode ser aberto, tocado ou levado para casa. Em caso de localização de uma embalagem suspeita, a orientação é manter distância e acionar imediatamente as autoridades. O que para alguém pode parecer apenas uma caixa abandonada pode esconder um problema sério.

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