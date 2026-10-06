Gianni dispara nas urnas e lidera votação em Dourados

Resultado coloca Gianni entre os dez mais votados para a Assembleia Legislativa

A deputada estadual eleita Gianni Nogueira (PL) terminou a eleição de 2026 com 36.108 votos em Mato Grosso do Sul e garantiu uma das maiores votações para a Assembleia Legislativa. O desempenho colocou a candidata na nona posição entre os mais votados do Estado. Em Dourados, a votação foi ainda mais expressiva. Gianni recebeu 19.969 votos e terminou na liderança entre os candidatos a deputado estadual. Ela superou Zé Teixeira, também do PL, que obteve 17.734 votos, uma diferença de 2.235 votos.

O resultado também marcou uma marca histórica para uma mulher de Dourados na disputa pelo cargo. A votação de Gianni superou os números obtidos por Laerte Tetila, em 2010, e Marçal Filho, em 2018. O recorde geral do município, porém, continua com Ari Artuzi, que recebeu 31.342 votos em 2006.

Com atuação como advogada, produtora rural e vice-prefeita de Dourados, Gianni chega à Assembleia defendendo pautas como saúde, segurança, proteção de crianças e mulheres, educação, infraestrutura e fortalecimento do agronegócio. A eleita afirmou que pretende levar para o Legislativo estadual as demandas ouvidas durante a campanha e representar os municípios do interior.