“Vamos concentrar forças para resgatar o Brasil com Flávio Bolsonaro”, afirma Pollon sobre segundo turno

O deputado federal Marcos Pollon (PL-MS) convocou apoiadores para a disputa de segundo turno ao lado do candidato à Presidência pelo PL, senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). ‘Agora vamos concentrar forças para resgatar o Brasil com Flávio Bolsonaro!’, afirmou Pollon em publicação nas redes sociais.
Pollon agradeceu os 140.129 votos recebidos, garantindo a reeleição como deputado federal. ‘Foi uma campanha diferente, com muitos desafios mas a certeza de levar no coração todos aqueles que confiam no nosso trabalho’, disse.
“Agora é amarrar a chuteira e ir para cima que nós vamos libertar o País e eleger Flávio Bolsonaro. Vamos lutar para limpar o Supremo da banda podre que tomou o poder e usurpou o Supremo. Vamos devolver o Brasil para os brasileiros”, destacou Pollon.
Flávio finalizou o primeiro turno com 873.351 votos em Mato Grosso do Sul e 58,60% dos votos.
Durante o primeiro turno, Marcos Pollon atuou como puxador de votos para garantir o aumento da bancada do PL na Câmara Federal, resultando na votação expressiva de 140 mil votos 40% a mais que na eleição de 2022, sendo o mais votado do PL e ajudando o partido a garantir três vagas em MS.
Marcos Pollon foi convidado por Flávio Bolsonaro para compor o governo de transição, ficando responsável por revisar a atual legislação sobre armas no Brasil.