Brasileiro se fantasia de agente do ICE e acaba preso em votação nos EUA

Vestiu a jaqueta errada e foi parar na cadeia durante eleição em Miami

Milton
Publicado por Milton
Foto: Miami-Dade Corrections and Rehabilitation

Brasileiro usava roupas e acessórios que imitavam a identificação da agência de imigração em uma seção eleitoral de Miami

O que parecia ser uma fantasia de agente federal terminou em prisão em Miami, nos Estados Unidos. Um brasileiro de 46 anos foi detido no domingo (4) após aparecer em uma seção eleitoral vestido com roupas que imitavam a identificação do ICE, agência de imigração norte-americana.

Danilo Alves Silva usava boné com a sigla da agência, jaqueta azul, máscara, óculos escuros e botas táticas enquanto circulava pelo campus da Miami-Dade College. A presença dele chamou atenção e, segundo investigadores, alguns eleitores demonstraram medo diante da situação.

A polícia afirma que o homem foi questionado sobre ser agente federal e respondeu que não. Mesmo assim, ele teria ameaçado um dos agentes que o abordaram. A ocorrência terminou com acusações relacionadas ao uso indevido de identificação policial, intimidação de eleitores e perturbação da ordem.

Na audiência realizada na segunda-feira (5), uma juíza estabeleceu fiança superior a US$ 5 mil. Agora, a fantasia que pretendia parecer coisa de filme virou caso de polícia — e o crachá improvisado acabou levando o brasileiro para onde ele provavelmente não pretendia votar: atrás das grades.

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