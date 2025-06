Mara Caseiro pede curso de educação especial em Iguatemi

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) apresentou, ao governador Eduardo Riedel e ao secretário estadual de Educação, Hélio Daher, solicitação de realização de estudos para avaliar a viabilidade da oferta do curso Normal Médio com Ênfase em Educação Especial no município de Iguatemi – MS.

A proposta atende solicitação da secretária municipal de Educação de Iguatemi, Rosangela Socovoski Ferragem, e visa suprir uma necessidade urgente de formação continuada de profissionais que atuam na Educação Especial.

Segundo a parlamentar, o município enfrenta desafios crescentes no atendimento educacional especializado, especialmente devido à demanda por profissionais qualificados para atender alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. A iniciativa está em consonância com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

“Formar profissionais com foco na inclusão é garantir o direito à educação de qualidade para todos, especialmente para aqueles que mais precisam de apoio especializado dentro da sala de aula”, ressaltou Mara Caseiro.

A deputada destacou que Iguatemi possui limitações geográficas que dificultam o acesso da população a centros urbanos onde cursos de formação são ofertados. Dessa forma, a oferta local do curso Normal Médio com Ênfase em Educação Especial representaria um avanço importante na valorização dos profissionais da educação e na qualificação do atendimento a estudantes público-alvo da educação especial.