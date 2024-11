Mapa destrói Paletes de Madeira Importados Sem Tratamento em SP

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) destruiu 15 paletes de madeira importados dos Estados Unidos, que não atendiam à norma de tratamento fitossanitário. A ação ocorreu na Estação Aduaneira do Interior (Eadi) de Jacareí, onde os paletes, usados para acondicionar ração para cães e gatos, foram interceptados durante uma inspeção de rotina.

O chefe da unidade regional de Guaratinguetá, Marcelo Augusto Alves, informou que os paletes não apresentavam a marca IPPC, essencial para garantir que o material siga as Normas Internacionais de Medidas Fitossanitárias (NIMF15), que visam prevenir a entrada de pragas florestais no país. A destruição foi realizada por uma empresa credenciada, que triturou o material e destinou os resíduos conforme os protocolos estabelecidos.

Após a identificação da não conformidade, o Mapa intensificou a fiscalização. No dia 22 de outubro, foram interceptados mais oito paletes nas mesmas condições. A partir desse episódio, todos os paletes do importador em questão passaram a ser inspecionados em 100% das suas importações, reforçando a segurança fitossanitária no Brasil.