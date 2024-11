Lidio Lopes homenageia grandes personalidades com títulos e honrarias

Em uma noite especial de honrarias o deputado estadual Lidio Lopes participou, nesta última quinta-feira (31) da Sessão Solene de Outorga de Título de Cidadão Sul-mato-grossense e Comenda do Mérito Legislativo, no auditório Manoel de Barros, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

No total foram cerca de 90 homenageados indicados pelos parlamentares para receberem as honrarias, incluindo diversas personalidades que, em suas respectivas áreas, contribuíram para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul. A cerimônia foi proposta pelos deputados estaduais da 12ª Legislatura e contou com o apoio de todos os parlamentares.

Na ocasião, o parlamentar entregou os títulos de cidadão sul-mato-grossense para Camila Nascimento De Oliveira, José Ferreira Da Costa Neto, Mauri Valentim Riciotti, Paulo da Silva e a Comenda de Mérito Legislativo para Luís Alberto Pereira.

“Como parlamentar me sinto honrado em poder entregar estes títulos a essas pessoas que têm demonstrado um compromisso inabalável com a população do nosso estado marcada por determinação e dedicação incansável” destaca Lidio Lopes.

A Condecoração do Mérito Legislativo foi instituída pela Resolução 02, de 30 de agosto de 1985, e o Título de Cidadão Sul-mato-grossense é disposto pelo Regimento Interno da Casa de Leis.