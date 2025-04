Lei: Trecho da MS-244 recebe o nome do Professor Inácio Vinholi

Foi publicada no Diário Oficial do Estado , edição desta sexta-feira (4), a Lei 6.394 de 2025 , de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), que denomina “Rodovia Inácio Vinholi” o trecho da MS-244, localizado entre a MS-080 até o entroncamento da MS-352, no município de Corguinho.

Inácio Vinholi nasceu em Araçatuba (SP), em 29 de abril de 1948, e chegou ao Estado de Mato Grosso do Sul em 1966. Com uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e dedicação à educação, ele geriu diversos negócios e estabelecimentos de ensino, inclusive, fundou e administrou escolas e associações de produtores rurais.

“Uma figura emblemática e de grande contribuição para o Corguinho e para o desenvolvimento do Estado. Foi um homem de visão e liderança. Inspirou diversas gerações de jovens e adultos. Apaixonado pela educação e pelo desenvolvimento rural, fundou a Associação dos Produtores do Taboco, onde promoveu cursos, eventos e iniciativas que beneficiaram toda a comunidade. Sua atuação foi essencial para o progresso local e seu legado permanece”, destacou Mochi.