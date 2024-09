Justiça de SP impõe penas severas a sequestradores de Marcelinho Carioca

Justiça de SP condenou seis dos sete envolvidos no sequestro e extorsão do ex-jogador Marcelinho Carioca, ocorrido em dezembro de 2023. As penas superam 20 anos de prisão. O sétimo acusado está aguardando julgamento.

O sequestro ocorreu em Itaquaquecetuba, onde Marcelinho e sua amiga Taís Alcântara foram abordados por três criminosos armados, que os levaram a um cativeiro. Membros da quadrilha exigiram resgates dos familiares do ex-jogador, resultando em uma transferência de R$ 30 mil.

Após uma denúncia a polícia “estourou” o cativeiro libertando Marcelinho que foi forçado a gravar um vídeo que tentava incriminá-lo.

As condenações foram as seguintes:

Caio Pereira da Silva: 28 anos e 5 meses

Jones Santos Ferreira: 24 anos e 4 meses

Wadson Fernandes Santos e Eliane Lopes de Amorim: 24 anos e 4 meses cada

Thauannata Lopes dos Santos e Camily Novais da Silva: 21 anos e 4 meses cada

O sétimo acusado, Matheus Cândido da Costa, ainda está aguardando seu julgamento.