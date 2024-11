Juiz do DF, natural de MS, realiza entrega de livros na Thiesen em Campo Grande como parte de ação socioeducativa

Na manhã de segunda-feira (02), o juiz Fábio Francisco Esteves, natural de Chapadão do Sul (MS) e atualmente magistrado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, realizará a entrega de 40 exemplares de seu livro “Da Roça aos Tribunais” à instituição social Thiesen, em Campo Grande. A entrega ocorrerá às 8h30 na sede da instituição, localizada na Avenida Engenheiro Lutero Lopes, 565, no Aero Rancho.

A obra literária, de cunho pedagógico e informativo, faz parte do Programa Turminha do Bem, uma iniciativa socioeducativa que visa levar reflexão sobre as trilhas da igualdade para alunos do ensino fundamental e médio. O livro narra a trajetória de superação do próprio juiz Esteves, que, vindo de uma família humilde e enfrentando o preconceito, usou a educação como ferramenta para alcançar uma carreira de sucesso.

A ação está inserida no projeto “Trilhas da Inclusão”, que busca promover a valorização da história e cultura africana e indígena, além de combater o preconceito racial. A entrega será realizada para 20 alunos do ensino fundamental e 20 do ensino médio, como parte do trabalho de incentivo à educação e à inclusão social.

Além de sua agenda oficial no próximo encontro nacional do judiciário em Campo Grande, o juiz aproveitou a oportunidade para contribuir com essa ação social, em parceria com o empresário Marcus Garcia Gomes, da Turminha do Bem.

A ação conta também com a parceria do senador Nelsinho Trad e da assessora parlamentar Neiba Ota, que estará disponível para mais informações e entrevistas com o juiz Fábio Esteves.

Data da entrega dos livros: 2 de dezembro

Horário: 8h30

Local: Thiesen, Avenida Engenheiro Lutero Lopes, 565, Aero Rancho, Campo Grande.