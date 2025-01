Jovem que esfaqueou e matou irmã de 4 anos apresentava sinais surto psicótico

A jovem de 22 anos, que matou a irmã caçula, Soraia Schmidt, 4 anos, a facadas, nesta segunda-feira (13), em Santa Catarina, apresentava sinais de surto psicótico, segundo a polícia. A criança foi esfaqueada enquanto dormia, chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

De acordo com as autoridades locais, o crime aconteceu na Vila Ivete, onde as duas moravam. A mãe das meninas, que não estava em casa no momento do crime, foi alertada pelo restante da família.

A Polícia Militar, ao ser acionada, encontrou a jovem armada com duas facas e escondida em um dos cômodos da residência. Segundo informações da Polícia Civil de Mafra, a jovem já enfrentava transtornos mentais e estava em tratamento médico, o que sugere que o ataque pode estar relacionado a um surto psicótico.

Ainda conforme o portal Terra, o delegado responsável pela investigação, Eduardo Borges, relatou que o ataque ocorreu enquanto a jovem estava sozinha com a irmã mais nova. “Ela aproveitou um momento de vulnerabilidade para cometer o ato”, afirmou Borges.

A jovem foi detida e está internada para uma avaliação psiquiátrica enquanto a polícia prossegue com as investigações.

O Centro de Educação Infantil Nossa Senhora das Graças, onde Soraia estudava, emitiu uma nota de pesar lamentando a perda da aluna. “Você sempre foi uma criança tão especial, cheia de alegria e curiosidade”, afirmou a instituição.



fonte: topmidianews