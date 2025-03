Jeovani Vieira resiste a ataques e mantém favoritismo nas eleições

Às vésperas das eleições, Jeovani Vieira, atual presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso do Sul (UCVMS), segue enfrentando uma intensa artilharia política, mas mantém o favoritismo para vencer mais uma vez. Sua chapa de oposição, apoiada pelo governo estadual, não tem sido suficiente para abalar a base sólida de apoio que construiu ao longo de sua gestão.

Apesar das críticas e ataques, a atual diretoria continua com amplo apoio das Câmaras Municipais associadas, que reconhecem o trabalho de excelência realizado por Jeovani e sua equipe. Ao longo dos anos, a UCVMS se consolidou como um pilar de apoio para os vereadores, oferecendo capacitação contínua, acolhimento e suporte em todas as etapas de seus mandatos.

Jeovani Vieira, reeleito vereador de Jateí em 2024, tem se destacado por sua atuação em prol dos municípios do interior do estado, que frequentemente são esquecidos pelas esferas superiores do governo. Sob sua liderança, a UCVMS se fortaleceu com uma sede própria e um hotel de trânsito, proporcionando mais comodidade e estrutura para os parlamentares.

Neste cenário, Jeovani segue firme em sua candidatura, com a confiança da maioria das câmaras, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento e a qualidade do trabalho legislativo em Mato Grosso do Sul.