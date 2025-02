JARDIM: Quinta edição da Feira Livre encanta o público com gastronomia, artesanato e música gospel

No sábado (1º de fevereiro), a Praça do Encontro foi palco da quinta edição da Feira Livre, um evento que já se tornou tradição na cidade. Com uma proposta que une gastronomia, artesanato e produtos da agricultura familiar, a feira atraiu um grande público, que pôde desfrutar de uma noite repleta de cultura e entretenimento.

A temática gospel da edição trouxe uma atmosfera especial, com apresentações ao vivo que emocionaram os presentes. Os artistas Misael Carvalho, Rafael Tobias e a Banda Sara Jardim foram os responsáveis por abrilhantar a noite, oferecendo louvores que contagiaram a todos com uma energia incrível. O músico Gustavo Oliveira, da banda Sara Jardim, expressou sua gratidão pela estrutura oferecida aos artistas locais, destacando a importância de eventos como esse para a valorização da cultura da cidade.

“Agradeço à organização pela oportunidade de estarmos aqui, fazendo parte das atrações da noite. É sempre um prazer tocar para o nosso público”, afirmou Gustavo, visivelmente encantado com a recepção.

A Feira Livre acontece todos os sábados, das 17h às 22h, e promete sempre trazer atrações musicais com artistas da casa, garantindo uma programação diversificada e de qualidade. A organização do evento agradeceu a presença de todos e já convida a comunidade para a próxima edição, que promete ser ainda mais especial.

Com um ambiente acolhedor e uma proposta que valoriza o que há de melhor na cultura local, a Feira Livre se consolida como um espaço de encontro e celebração para todos os amantes da boa música e da gastronomia. Não perca a próxima edição e venha fazer parte dessa festa!