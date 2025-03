Jardim alcança 90% da meta de vacinação de crianças e adolescentes contra a dengue

A campanha MS Vacina Mais Dengue realizada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a SES (Secretaria de Estado de Saúde) neste primeiro trimestre de 2025 foi um sucesso: mais de 90% da meta foi alcançada.

Segundo a Coordenadoria de Imunização, de 1.814 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos a serem vacinados, 1.641 compareceram aos postos de saúde no período de a 22 de fevereiro foram imunizados parcialmente e em um período de 90 dias terão de retornar para tomar a segunda dose.

Em geral, o município de Jardim tem se mobilizado em uma série de ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus, que na época chuvosa, costuma acometer a população.

Além da vacinação do público-alvo determinado pelo Ministério da Saúde, que é o mais sofre com hospitalizações e óbitos, a Prefeitura tem realizado palestras educativas para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados básicos em evitar acúmulo de água parada, dando condições para criadouros do mosquito.

A divulgação de informações tem sido feita por diversos meios de comunicação, com distribuição de folhetos, e também em plataformas digitais, rádios locais e palestras em instituições de ensino do município e do estado.

Membros da Vigilância em Saúde, da Coordenadoria de Imunização e do Combate a Endemias estiveram nas ruas e em escolas orientando a população a proceder com vistorias regulares em quintais, comércios e dentro das residências, ensinando a localizar possíveis focos e identificar larvas do mosquito

Outro fator importantíssimo foi o mutirão de limpeza realizado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos em parceria com a Agesul, que passou, desde o início do ano, até esta semana, por todos os bairros, inclusive pela área rural do município, destinando adequadamente materiais inservíveis, entulhos, restos de podas e roçadas, entre outros, deixado pelos moradores nos bairros.