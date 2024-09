Japão autoriza abacate hass do Brasil

O governo brasileiro celebrou a autorização do Japão para a exportação de abacates Hass. Essa nova oportunidade diversifica o mercado japonês e reforça o agronegócio brasileiro, que já alcançou 182 aberturas de mercado em 58 países desde 2023. O Japão foi o 4º maior destino dos produtos agrícolas brasileiros em 2023, com exportações de US$ 4,1 bilhões.

Nos primeiros sete meses de 2024, as vendas de produtos agrícolas para o Japão totalizaram US$ 1,71 bilhão. Dentro desse montante, o segmento de frutas respondeu por US$ 3,29 milhões em importações brasileiras.

A nova autorização para exportação de abacates Hass marca a 104ª abertura de mercado realizada pelo agronegócio brasileiro em 2024, elevando o total para 182 aberturas em 58 destinos desde o início de 2023. Estes avanços são atribuídos ao esforço colaborativo entre o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE).