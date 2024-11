Itaporã brilha e conquista o 1º lugar no ranking estadual de saúde do programa previne Brasil

Itaporã-MS, alcançou um feito histórico ao conquistar o 1º lugar no Ranking Estadual de Indicadores de Saúde do programa Previne Brasil. Essa posição notável coloca o município no topo da lista de cidades que mais avançaram na atenção primária à saúde, refletindo um compromisso de excelência no cuidado da população.

O sucesso de Itaporã no Previne Brasil é resultado direto do empenho e da dedicação dos profissionais da saúde, bem como da gestão comprometida da administração municipal. Desde o início do programa, implementado pelo Ministério da Saúde para aprimorar a qualidade dos serviços de atenção primária em todo o Brasil, Itaporã tem se destacado. O Previne Brasil, criado com o objetivo de estabelecer metas e indicadores de saúde para incentivar a melhoria contínua do atendimento, demanda resultados reais e compromissos firmes por parte das equipes de saúde locais.

O prefeito de Itaporã, Marcos Pacco, celebrou o feito como um marco para o município e para a saúde de sua população. Em suas palavras, “Esse resultado é o reflexo do compromisso e da eficiência de toda a nossa gestão. Atingir o primeiro lugar é uma honra, mas também uma responsabilidade que abraçamos com determinação. Itaporã está provando que, com uma equipe dedicada e uma administração focada, é possível oferecer um atendimento de saúde de excelência para nossos cidadãos.”

Além da liderança do prefeito, o trabalho do secretário de Saúde, Dogmar Petek, tem sido fundamental para a construção dessa trajetória de sucesso. Petek destacou que Itaporã tem se mostrado uma cidade comprometida com o bem-estar de seus moradores. “Estamos extremamente felizes e orgulhosos de ver nosso município em primeiro lugar no ranking do Previne Brasil. É uma prova do esforço contínuo e do empenho de toda a nossa equipe, que diariamente se dedica a promover a saúde e o bem-estar de cada cidadão. Quero agradecer a cada um que faz parte desse projeto. Todos têm contribuído para tornar Itaporã um exemplo a ser seguido,” declarou o secretário.

O programa Previne Brasil se baseia em critérios rigorosos que incentivam o avanço dos serviços básicos de saúde, estabelecendo metas para a prevenção, o acompanhamento e a promoção de ações que impactam diretamente na qualidade de vida da população. Com essa conquista, Itaporã se posiciona como um modelo de eficiência em saúde pública no estado, elevando o patamar dos serviços prestados e consolidando-se como uma referência regional em gestão de saúde.

A administração municipal de Itaporã tem demonstrado que, com trabalho sério e empenho, é possível transformar a realidade da saúde pública e proporcionar um atendimento de excelência para todos. A conquista no Previne Brasil não é apenas um troféu, mas um símbolo do comprometimento da cidade com o futuro saudável e promissor de sua população.

Rafael Campos / Assessoria