Investimentos do governo de MS em infraestrutura impulsionam desenvolvimento de Água Clara

Com cerca de 16 mil habitantes e localização estratégica na Rota da Celulose, entre Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas, Água Clara se prepara para um novo ciclo de desenvolvimento. Dois contratos recém-assinados garantirão investimentos em infraestrutura, com obras que não apenas beneficiarão a população local, mas também reforçarão o potencial econômico do município, atraindo novos empreendimentos para a região.

A primeira obra contempla a pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no bairro Mangaba. O contrato, firmado prevê um investimento de R$ 2,19 milhões e deve ser concluído em 360 dias.

“A urbanização é um compromisso do Governo do Estado para melhorar a qualidade de vida da população e garantir infraestrutura adequada para o crescimento ordenado da cidade”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara de Carvalho.

O segundo contrato trata da implantação de um aeródromo, um investimento de R$ 23,6 milhões que inclui a construção de uma pista de pouso e decolagem, pátio de aeronaves e cerca operacional. A obra será executada dentro do prazo de 365 dias, fortalecendo a logística regional e abrindo novas possibilidades de desenvolvimento.

“A modernização de Mato Grosso do Sul passa por ações como esta, pois facilita o surgimento de novos negócios em vários segmentos produtivos”, destacou Alcântara de Carvalho.

Água Clara deve receber um novo impulso econômico com a instalação de uma fábrica de celulose da Bracell. A empresa entrou com um pedido de estudo de viabilidade para implantar uma unidade a cerca de 15 km do município, com capacidade produtiva de 2,8 milhões de toneladas – um porte semelhante ao da Suzano, inaugurada em Ribas do Rio Pardo, no mês de dezembro de 2024.

O município que já abriga a fábrica de MDF Greenplac, inaugurada em 2018, agora se posiciona como um polo industrial crescente, onde investimentos tornam-se cada vez mais essenciais para sustentar essa expansão.

Água Clara se posiciona como um ponto estratégico para o desenvolvimento industrial e logístico do Estado. A infraestrutura reforça a capacidade do município de atrair novos negócios, impulsionando a economia e garantindo mais qualidade de vida para seus moradores.