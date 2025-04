Incêndio fatal mata mãe, bebê e idosa em Aldeia Indígena

Na noite de domingo (30), um incêndio destruiu um barraco na aldeia Bororó, localizada na divisa entre Dourados e Itaporã, resultando na morte de três pessoas. As vítimas foram Janaína Benites Amarilha, de 36 anos, seu bebê de um ano e uma idosa de aproximadamente 60 anos, amiga de Janaína. O fogo teria começado por volta das 23h30, mas a polícia só foi acionada na manhã de segunda-feira (31).

A área de retomada Avaeté, onde o incêndio ocorreu, abriga cerca de 20 famílias indígenas e é marcada por disputas judiciais. A Polícia Civil investiga se o incêndio foi causado de forma criminosa ou acidental. O barraco de Janaína e seu bebê foi completamente destruído pelas chamas.

Equipes da Polícia Militar, da Força Nacional e do Ministério Público Federal (MPF) estão acompanhando as investigações. O caso será analisado pelo Setor de Investigações Gerais (SIG) do 1° Distrito Policial de Dourados.

O MPF também monitorará os desdobramentos. O corpo das vítimas foi encaminhado ao Instituto Médico e Odontológico Legal de Dourados.