Incêndio em recicladora assusta moradores no Jardim Panorama

Um incêndio em uma empresa de reciclados localizada no bairro Jardim Panorama, em Campo Grande, causou preocupação entre moradores nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (8). As chamas começaram por volta das 4h e foram combatidas por equipes dos Bombeiros.

O fogo atingiu uma pilha de material triturado, utilizado na produção de blend – composto vendido a cimenteiras como combustível. segundo os bombeiros, a área afetada era isolada e não houve risco de propagação. De acorodo com o 2º tenente Castro, a corporação foi acionada por volta das 5h e contou com oito militares, três viaturas e uma carreta-tanque para conter o fogo. “Realizamos o combate direto às chamas e depois o rescaldo, com apoio de uma máquina da empresa”, disse.

Não havia funcionários no local no momento do incêndio e ninguém ficou ferido. Um trabalhador afirmou que nunca havia ocorrido algo semelhante e que o material pode gerar gases combustíveis. O fogo foi contido ainda na superfície e não causou danos à estrutura ou aos equipamentos da empresa, atingindo apenas a pilha de resíduos.

As causas do incêndio ainda serão apuradas.

