IMAGENS FORTES: Homem é executado a sangue frio ao sair de loja em Ponta Porã

Bruno Pacheco Ferreira (41) foi morto a tiros na tarde desta segunda-feira (24) logo após sair de uma loja de ferragens em Ponta Porã. O crime aconteceu por volta do meio-dia, quando Bruno estava prestes a entrar em seu carro, acompanhado da esposa e de seu filho pequeno, que, felizmente, escaparam ilesos. A execução foi registrada por câmeras de segurança, que mostram o pistoleiro descendo de uma caminhonete Fiat Strada branca e disparando diversas vezes contra a vítima.

Após o ataque, os criminosos fugiram em direção ao Paraguai, onde o veículo utilizado no crime foi encontrado incendiado em um terreno baldio no bairro María Victoria, em Pedro Juan Caballero. A caminhonete foi identificada com placa de Aral Moreira/MS.

A motivação do crime ainda está sendo investigada, mas há suspeitas de que possa estar relacionada a disputas de facções criminosas ou ao tráfico de drogas, uma vez que a região de fronteira é conhecida por atividades ilícitas.

As autoridades estão apurando o caso e aguardam o avanço das investigações para identificar os responsáveis pela execução. O caso gerou grande repercussão na cidade, que já enfrenta um cenário de crescente violência.