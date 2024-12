Na manhã de hoje (06), um acidente envolvendo dois veículos deixou um cenário de destruição no cruzamento entre as ruas Pedro Celestino e Rachid Neder, em Campo Grande. O incidente, registrado em vídeo, ocorreu quando um idoso furou o sinal vermelho e foi atingido por um Ford Ecosport, conduzido por uma mulher.

A mulher estava parada no semáforo, aguardando o sinal verde para seguir em direção ao centro da cidade. Quando o sinal abriu, ela iniciou a marcha, mas foi surpreendida pelo idoso que ao avançar o sinal vermelho colidiu com o veículo dela.

O impacto jogou o Chevrolet Vectra sobre o canteiro central, derrubando um poste. Apesar do susto e da destruição das frentes dos veículos, felizmente, nenhum dos motoristas se feriu. Ambos saíram do acidente com apenas danos materiais.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e tomar as devidas providências. O trânsito na região ficou parcialmente comprometido até a remoção dos veículos e do poste derrubado.

Idoso fura sinal vermelho e causa acidente na Pedro Celestino

Na manhã de hoje (06), um acidente envolvendo dois veículos deixou um cenário de destruição no cruzamento entre as ruas Pedro Celestino e Rachid Neder, em Campo Grande. O incidente, registrado em vídeo, ocorreu quando um idoso furou o sinal vermelho e foi atingido por um Ford Ecosport, conduzido por uma mulher.

A mulher estava parada no semáforo, aguardando o sinal verde para seguir em direção ao centro da cidade. Quando o sinal abriu, ela iniciou a marcha, mas foi surpreendida pelo idoso que ao avançar o sinal vermelho colidiu com o veículo dela.

O impacto jogou o Chevrolet Vectra sobre o canteiro central, derrubando um poste. Apesar do susto e da destruição das frentes dos veículos, felizmente, nenhum dos motoristas se feriu. Ambos saíram do acidente com apenas danos materiais.

A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e tomar as devidas providências. O trânsito na região ficou parcialmente comprometido até a remoção dos veículos e do poste derrubado.