IBAMA e PRF fiscalizam  transporte de produtos perigosos

A operação do Ibama para fiscalizar o transporte de produtos perigosos resultou em R$ 1,27 milhão em multas ambientais, com 37 autos de infração e 24 veículos retidos. Realizada em parceria com a PRF, a ação abrangeu estados como Pará, Piauí, Tocantins e DF, visando garantir o cumprimento das normas de transporte e a posse de autorizações necessárias.

As fiscalizações foram baseadas em análises de acidentes ambientais recentes e incluem a verificação de equipamentos de segurança nos veículos. A operação também está em andamento em Santa Catarina e Goiás.