Lia Nogueira destaca compromisso com inclusão e defesa da mulher em 2025

Com a retomada dos trabalhos legislativos na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), a deputada estadual Lia Nogueira (PSDB) reafirmou seu compromisso com a ampliação das políticas públicas voltadas à inclusão e defesa dos direitos das mulheres no Estado.

Durante a sessão solene de abertura, realizada nesta terça-feira (4), a parlamentar destacou a importância de ampliação do acesso às políticas públicas que garantem inclusão às pessoas atípicas, desburocratizando os processos administrativos que criam entraves em leis como a de sua autoria, que garante o desconto de 60% de desconto no IPVA para veículos registrados em nome de representantes legais de pessoas com deficiência, síndromes e transtornos.

Além disso, a deputada garantiu que vai trabalhar para fortalecer a rede de apoio às mulheres sul-mato-grossenses, liderando debates e apresentando leis que atendam às reais necessidades desse público, especialmente em temas como segurança e empregabilidade. .

“Nosso compromisso é seguir trabalhando para garantir que as mulheres tenham acesso a serviços de qualidade na saúde, na assistência social e na proteção contra a violência. A estruturação desses serviços é essencial, e temos direcionado emendas parlamentares justamente para ampliar esse alcance e fortalecer os equipamentos públicos que atendem essa demanda”, afirmou a deputada.

Quando o assunto é destinação de emendas e investimentos, a deputada Lia assegurou prioridade para a saúde da região da Grande Dourados, permitindo mais conforto, modernidade e ampliação da assistência médica e hospitalar aos cidadãos daquela área.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades do interior, representantes do Executivo, lideranças da sociedade civil e autoridades militares, marcando o início de um ano legislativo que promete intensificar o debate e a implementação de políticas voltadas ao desenvolvimento social em Mato Grosso do Sul.