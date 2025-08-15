Hospital Alfredo Abrão garante projeto inédito no PRONON

Hospital de Câncer Alfredo Abrão é contemplado pela primeira vez com projeto aprovado no PRONON para aquisição de moderna Ressonância Magnética

Campo Grande (MS) – Campo Grande e todo o Mato Grosso do Sul acabam de ganhar um importante reforço na luta contra o câncer. Pela primeira vez na história do Hospital de Câncer Alfredo Abrão (HCAA), um projeto foi aprovado no Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON).

Graças aos esforços do Deputado Federal Geraldo Resende junto ao Ministério da Saúde, em parceria com HCAA, o projeto foi oficializado por meio da Portaria SE/MS nº 856, de 14 de agosto de 2025, que divulgou o resultado da análise dos projetos apresentados no âmbito do PRONON, classificando-o com “mérito favorável” e priorizando-o para execução no Ministério da Saúde. O investimento aprovado para a Ressonância Magnética é de R$ 5.489.276,00.

O parlamentar destacou que a conquista é fruto de um trabalho conjunto, que envolveu reuniões técnicas, apresentação de demandas e acompanhamento constante junto ao Ministério da Saúde: “Essa conquista é o resultado das inúmeras reuniões que fizemos, junto com a diretoria do Hospital Alfredo Abrão e com técnicos do Ministério da Saúde, entre eles o Secretário-Executivo Adriano Massuda”, afirmou Geraldo Resende.

A presidente do Hospital de Câncer Alfredo Abrão, Sueli Lopes Telles, também ressaltou a importância do momento:

“Hoje, mais do que um equipamento, será a chance de oferecer mais cuidado, dignidade e tempo para aqueles que lutam contra o câncer. Depois do Acelerador Linear, viabilizado graças à intermediação do deputado Geraldo Resende, agora daremos mais um passo importante com a aprovação da Ressonância Magnética, essencial para que possamos diagnosticar e tratar o câncer com mais rapidez, precisão e qualidade, salvando mais vidas. O deputado esteve ao nosso lado em cada etapa, junto com sua equipe, defendendo essa causa e mostrando ao Ministério da Saúde a urgência e a importância desse investimento. Meu agradecimento especial ao deputado Geraldo Resende, ao Ministro Alexandre Padilha e ao Secretário-Executivo Adriano Massuda, que entenderam que, por trás de cada exame, existe uma pessoa, uma família e uma esperança renovada”.

Diagnósticos mais rápidos, precisos e acessíveis

O Coordenador Operacional do HCAA, Luciano G. Nachif, ressaltou: “Pela primeira vez, o HCAA terá um equipamento próprio de Ressonância Magnética. Isto será um salto gigante em tecnologia, inovação e agilidade no diagnóstico por imagem. Será um aparelho moderno, que contará com inteligências artificiais integradas para gerar imagens de altíssima qualidade e softwares específicos para oncologia, capazes de medir e mostrar nas imagens, com precisão, a evolução do tratamento e a redução/avanço tumorais após sessões de radioterapia ou quimioterapia, importantíssimos para os tratamentos. Com a nova ressonância, será possível realizar um exame a cada 10 minutos — cerca de 48 pacientes por dia, a cada 8h de trabalho — reduzindo significativamente o tempo de espera.

Atualmente, o hospital não dispõe desse exame internamente e precisa comprar serviços na rede privada, o que gera custo elevado e lentidão. A ressonância dentro do hospital representa mais eficiência, menos deslocamentos e mais chances de sucesso terapêutico. A partir de agora, com a aprovação do PRONON, vamos buscar parceiros dispostos a destinar até 1% do Imposto de Renda devido para o projeto, viabilizando a compra do equipamento e fortalecendo o atendimento oncológico em Mato Grosso do Sul.”

O Hospital de Câncer Alfredo Abrão é referência no tratamento oncológico no Estado, atendendo 72% da oncologia do Mato Grosso do Sul, isto é, de cada 10 pacientes, 7 são tratados no HCAA pelo SUS. Um grande serviço em prol da vida!

por Isamélia Cavanheira -Assessoria de Imprensa