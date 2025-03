Homem é baleado ao manusear rifle em Casa

Na noite de quarta-feira (26), Conrado Sánchez Martínez, de 42 anos, foi baleado acidentalmente enquanto manuseava um rifle de fabricação caseira em sua casa, no assentamento Kapi’ivary/Pedro Juan Caballero. A vítima foi socorrida e levada ao Centro Especializado Juan Pablo II, com um ferimento no lado esquerdo do abdômen, sem saída do projétil.

A mãe de Conrado, Genara Martinez López, relatou aos policiais que seu filho estava dentro de casa manipulando a arma quando ocorreu o disparo. Imediatamente, ele foi socorrido por familiares antes de ser encaminhado ao hospital.

Policiais da Subdelegacia nº 9, localizada no bairro de Yvypé, investigam o caso. A arma envolvida no acidente ainda não foi entregue pela família à polícia. Conrado segue hospitalizado em observação, e seu quadro de saúde é estável.