Homem é autuado por extração ilegal de Ipê em Aquidauana

No último domingo (30), um homem foi autuado em flagrante por extração ilegal de árvores da espécie Ipê em uma reserva pública em Aquidauana, distante 139 quilômetros de Campo Grande. A ação foi descoberta por uma equipe da PMA, que encontrou uma árvore de Ipê já derrubada e desdobrada em 20 lascas de madeira. O suspeito foi abordado enquanto empurrava uma moto Yamaha Bros 150 nas proximidades.

Durante a abordagem, um segundo envolvido conseguiu fugir a pé pela mata, deixando para trás uma motocicleta Yamaha YBR. Ele foi detido foi multado em R$ 5 mil e responderá por destruição de floresta, com pena de detenção de um a três anos. As autoridades continuam em busca do segundo suspeito.

A reserva, onde a extração ilegal ocorreu, não possuía nenhuma autorização para tal atividade. A PMA segue monitorando a região para evitar novos crimes ambientais.