Halloween do Buteco do Miau tem ‘Circo do Terror’ com 4 bandas e cenário cyberpunk

Em alusão ao Dia das Bruxas/Halloween, celebrado em vários países em 31 de outubro, o Buteco do Miau será palco da festa à fantasia ‘Circo do Terror’, que acontece nesta sexta-feira (1), a partir das 21h, com entrada a 15 reais. Com decoração cyberpunk e circense, o local recebe as bandas autorais campo-grandenses Paranömia, I’m Pistol, Ovelhas Elétricas e Insetos Insuportáveis.

A festa ‘Circo do Terror’ é idealizada pela banda Ovelhas Elétricas, conforme informa o vocalista e baixista Guilherme Haddad, que destaca a magia da comemoração ao Halloween e sua ligação com o Dia do Saci – a celebração do ícone do folclore brasileiro foi inserida propositalmente no último dia de outubro. “As Ovelhas Elétricas adoram o Dia do Saci! Ano passado fizemos um show nessa mesma data, mas foi em casa e para os nossos amigos. Agora, a gente quer lotar o Miau. Vamos customizar o Buteco com cenografia circense e cyberpunk”.

Haddad também reforça que haverá desfile de fantasias, com premiações surpresas. “É muito gratificante contar com o incentivo do Buteco do Miau na divulgação do evento e cedência do espaço para a realização da festa. O Miau tem sempre aberto as portas do bar pros artistas independentes locais e por conta disso a gente consegue realizar atrações como essa. O público pode esperar um circo cyberpunk com bandas autorais, desfile de fantasia e premiações. Vai ser um evento de barulho”.

Bandas – Paranömia é uma banda formada em 2023 por Mony (vocal), Daisho (guitarra), Lari (baixo) e Neris (bateria). O projeto começou como um teste entre amigos e, desde então, vem ganhando força. Seu repertório é influenciado pelo nu metal e metal alternativo dos anos 2000, além de incluir composições autorais com letras críticas à sociedade contemporânea. Atualmente, a banda está colecionando experiência com apresentações ao vivo e se dedicando à produção de suas próprias músicas, sempre com uma sonoridade intensa e letras provocativas, resgatando a energia visceral do rock com uma pegada moderna e autêntica. @paranomiabanda

I’m Pistol é uma banda de beatdown hardcore e metalcore formada em 2016, porém, começou a participar de fato do circuito underground em meados de 2022. Passou por diversas formações até se estabelecer com JM (vocal e guitarra), Freitas (baixo e vocal) e Jbara (bateria). O som da banda consiste numa combinação de velocidade e peso, cheio de quebras de tempo e com um toque de passagens lentas e brutais. @impistolhc

Ovelhas Elétricas são uma banda de rock formada em 2022 em Campo Grande, com estética cyberpunk e inovadora, por meio da performance teatral e agressiva. Nos bares da Capital, Gui Hadd (baixo e vocal principal) e Lulu Punk (baterista e vocal) criaram a banda de forma despojada, mas com o intuito de trazer mais público para a cena alternativa autoral da cidade. Com o tempo a banda evoluiu para uma sonoridade que mistura subgêneros do rock, como punk, hard rock, nu metal e heavy metal. Em abril de 2024, BoniD (guitarra e vocal) entrou para a banda. As Ovelhas Elétricas apresentam um ‘teatro-rock’, que leva o público a contemplar uma tragédia grega, cantando para a vontade Divina. @bandadasovelhas

Insetos Insuportáveis é um projeto formado por Mateus Capiberibe e Gusthavo Nakayoshi, consolidado em 2022, apesar de mais de uma década de idealização. Atualmente, a dupla produz disco que deve ser lançado até 2025, com temas sobre o tempo, aceitação da morte, distanciamento e até letras sem apelo lírico. As faixas são conduzidas, produzidas, gravadas e mixadas pela própria dupla, sem qualquer participação de gravadoras. Os músicos dividem suas funções e instrumentos dentro do álbum de forma aleatória, criando uma atmosfera própria para cada faixa. Durante as apresentações, a banda conta com músicos de apoio. Suas influências são diversas, principalmente pela sonoridade dos anos 60/70, como a psicodelia, soul, jazz, e o rock progressivo.