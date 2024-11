Graves violações na Unei Dom Bosco: Falta de água, luz e alimentação contaminada

Uma inspeção realizada pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul na Unei Dom Bosco, em Campo Grande, revelou sérias violações aos direitos dos menores infratores. A unidade enfrenta falhas recorrentes no fornecimento de água e luz, o que compromete a higiene e a qualidade de vida dos internos. Em um dos relatos, os adolescentes destacaram a falta de condições mínimas para realizar atividades básicas, como limpeza e higiene.

Além disso, a alimentação fornecida pela unidade foi apontada como inadequada, com registros de baratas no veículo de transporte das marmitas e falta de cuidados sanitários na distribuição dos alimentos. A Defensoria expediu ofícios a várias instituições, incluindo o Tribunal de Justiça e a Energisa, para que medidas urgentes sejam tomadas a fim de resolver a situação.

As condições precárias da Unei Dom Bosco têm sido um problema persistente desde 2014, com a Defensoria buscando ações para melhorar as instalações e garantir o cumprimento dos direitos dos adolescentes, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase).