Governo libera mais de R$ 2,3 milhões em emendas de Gerson que atenderam 27 municípios

O Governo do Estado já liberou mais de R$ 2, 3 milhões em emendas parlamentares do deputado Gerson Claro que contemplam 27 municípios, beneficiando escolas, entidades filantrópicas que atuam na educação especial, acolhimento de idosos e proteção a crianças e adolescentes, além de reforçar os recursos de custeio das secretarias municipais de Saúde .

Na Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro , o estabelecimento público de ensino que concentra o maior número de alunos em Aquidauana, desde a semana passada foram instalados e estão em funcionamento os 11 aparelhos de ar-condicionado. Os aparelhos reforçaram a climatização das salas que em média tem 38 alunos. ”

No período da tarde, a temperatura em nossa cidade passa dos 40 graus . Imagina um ambiente com paredes de concretos e o sol a pino refletindo nas janelas? . Um aparelho só por sala não é suficiente para tornar o clima suportável “, explica a professora Cristiane Niz Barcelos, diretora da escola. A Coronel José Alves Ribeiro é uma das 7 unidades da rede estadual de ensino beneficiadas com emendas do presidente da Assembleia Legislativa. Construída no início da década de 70, a escola tem 1.100 alunos, do 5⁰ ano do Ensino Fundamental ao 3⁰ ano do Ensino Médio e cursos como o normal de nível médio .

A Escola Estadual Irman Ribeiro de Almeida , de Nova Andradina, recebeu recursos para aquisição de 11 aparelhos de Smart TV de 65 polegadas. Segundo a diretora, Karina Fátima, as tevês reforçarão a sala de tecnologia e serão utilizados pelos professores como ferramenta pedagógica para dar ilustrar e dar uma nova dinâmica em algumas disciplinas .

Os quase 800 alunos da Escola Estadual Georgina de Rocha , em Aparecida do Taboado, passaram a dispor de uma sala de tecnologia com 13 novos computadores, que substituíram os antigos, alguns comprados há 18 anos, defasados tecnologicamente e muitos deles, que nem funcionavam mais .

A escola, que tem 28 turmas nos três períodos, oferece do 1⁰ ano do Ensino Fundamental ao 3⁰ ano do Ensino Médio. Os equipamentos foram adquiridos com recursos de uma emenda parlamentar do deputado Gerson Claro no valor de R$ 50 mil que garantiu também a compra de 10 aparelhos de ar-condicionado, melhorando a climatização de quase 80% das salas de aula. “Essas são duas demandas antigas da comunidade escolar. Os computadores que ainda funcionavam, tem pouca memória, são defasados tecnologicamente e comprometiam as atividades pedagógicas que dependem do acesso à internet “, explica o diretor da escola , Jadir Júnior . Emendas do deputado Gerson Claro viabilizaram investimentos nas escolas José Bonifácio (Bandeirantes); Coronel José Alves Ribeiro ( Aquidauana); José Alves Ribeiro (Rochedo); Gabriel Vandoni Barros (Corumbá); Irman Ribeiro (Nova Andradina) e Teotônio Villela Campo Grande)