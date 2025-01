Governo de MS lança programa e repassa recursos para vacinação contra a dengue

Com o objetivo de fortalecer a imunização e prevenir casos graves de dengue, o Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), lançou a campanha “MS Vacina Mais – Dengue”. A ação, que acontecerá entre 27 de janeiro e 25 de fevereiro, visa aumentar a cobertura vacinal, especialmente entre crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Os municípios receberão incentivo financeiro para intensificar a vacinação, com valores que variam entre R$ 50 mil e R$ 120 mil, dependendo da população-alvo. O repasse será feito em duas parcelas: a primeira para organizar as atividades e a segunda conforme o desempenho durante a campanha.

As ações incluem horários estendidos nas salas de vacina e campanhas de divulgação para alcançar os não vacinados. O objetivo é atingir a meta de 90% de cobertura vacinal, taxa que ainda não foi atingida. “Estamos mobilizando esforços para garantir que a vacina chegue à população que mais precisa”, disse Frederico de Moraes, gerente de imunização da SES.

A vacinação contra a dengue é parte de um esforço mais amplo, que inclui o controle do mosquito Aedes aegypti, com o intuito de reduzir hospitalizações e óbitos causados pela doença. O acompanhamento do desempenho dos municípios será feito por meio do Boletim Epidemiológico da Dengue.