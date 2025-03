Gerson Claro aguarda aval de Tereza Cristina para candidatura ao Senado em 2026

O deputado estadual Gerson Claro (PP) aguarda aval da presidente do PP-MS, senadora Tereza Cristina, para definir candidatura ao Senado em 2026. O Progressistas estaria em busca da segunda cadeira na Casa de Leis no Congresso Nacional.

Em 2026 serão duas cadeiras ao Senado na disputa eleitoral. Gerson afirmou que concorrerá a senador nas Eleições Gerais se a presidente do diretório sinalizar apoio. Para isso, deixaria de concorrer à reeleição na Assembleia de MS.

Logo, o presidente da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) se colocou à disposição para concorrer ao cargo e dialogar sobre os temas citados no Congresso Nacional. “Se a senadora Tereza Cristina entender que o nosso nome, se ela estiver disposta a avalizar esse nome e me ajudar nesse debate, para que a gente possa fazer essa defesa dessas pautas, eu não tenho dúvida nenhuma que eu possa ser esse nome com tranquilidade para contribuir com o projeto”.

Contudo, Gerson pontuou que o projeto conta com outros nomes, já que serão duas vagas para o Senado em jogo. “O projeto que tem a senadora Tereza Cristina, tem o governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo. Acho que dentro dessa conjuntura, eu vou certamente trabalhar durante esse ano. E se isso chegar o ano que vem, caminhar para essa candidatura do Senado”.

Pautas

“Se a senadora Tereza Cristina através do Progressista der o aval para que o meu nome seja um nome para colocar nessa disputa, respeitando outras pessoas que possam ter a mesma pretensão, nós temos aí uma pauta definida de interesse desse centro”. disse.

Ademais, lembrou que do Centro definido pela senadora Tereza: “a pauta do agro, a pauta do desenvolvimento, a pauta da segurança jurídica”.

Assim, Gerson pincelou pautas que podem ser debatidas em nível nacional: políticas públicas, a questão do feminicídio, a reforma tributária. “Essas pautas são pautas nacionais e o Estado precisa de senadores preparados para fazer esse debate, para defender o Estado e para defender a sua população a nível nacional”, afirmou.

Movimentação partidária

Se aproximando da federação com o União Brasil ao nível nacional, os partidos terão a maior bancada de deputados federais no Congresso, com 109 parlamentares.

Por fim, o atual presidente da Alems comentou sobre o cenário político para o próximo pleito. Para Gerson, a polarização terá que ser repensada para as Eleições de 2026. “Penso que a população cansou, é o meu ponto de vista, desse negócio de disputa por disputa”, afirmou.

Neste sentido, sinalizou que os candidatos devem buscar o equilíbrio. “Acho que talvez a palavra dessa próxima eleição seja equilíbrio, respeito às diferenças. Mas, buscar o equilíbrio para a gente construir um estado e um país que realmente entregue para a nossa população modernidade, desenvolvimento, serviço público de qualidade”.

PP sinalizou por federação

A senadora por MS e presidente do PP-MS, Tereza Cristina, participou de reunião convocada pela presidência nacional do Progressistas nesta quarta-feira (20). O presidente nacional, Ciro Nogueira, consultou a Executiva Nacional sobre a formação de federação partidária com o União Brasil.

Logo, disse que por unanimidade, os parlamentares e correligionários decidiram “dar pleno aval à presidência do partido para prosseguir as tratativas no sentido de consolidar a criação da federação”.