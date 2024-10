Furacão Milton: A tempestade mais forte de 2024

O furacão Milton se tornou a tempestade mais poderosa do mundo em 2024, com ventos sustentados de 281 km/h. Sendo o furacão mais forte do Atlântico desde Dorian, em 2019, e está entre os dez furacões mais intensos já registrados, empatando em nono lugar com Katrina e Maria.

Furacões Raros de Categoria 5

Milton é o segundo furacão de categoria 5 desta temporada, seguindo Beryl, que atingiu essa categoria em julho. Apenas 40 furacões dessa intensidade foram registrados no Atlântico, tornando-os eventos raros. Nos últimos três anos, apenas Ian e Lee, em 2022 e 2023, respectivamente, alcançaram essa categoria.

Intensificação e Impactos

A intensificação rápida de Milton é atribuída às altas temperaturas das águas do Golfo do México. Mesmo que a tempestade perca um pouco de força ao se aproximar da costa, seu tamanho crescente pode resultar em impactos mais amplos.

Preparativos na Flórida

Milton deve atingir a costa do Golfo da Flórida nesta quarta-feira (9) com possíveis impactos em áreas de Cedar Key a Naples, incluindo Tampa e Ft. Myers. As autoridades estão alertando os residentes, especialmente aqueles em recuperação de danos anteriores, a se prepararem ou evacuarem, dado o risco elevado que a tempestade representa.