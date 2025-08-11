segunda-feira, 11/08/2025

Funeral em Gaza homenageia jornalistas da Al Jazeera mortos por Israel

Cinco profissionais da imprensa foram enterrados após ataque aéreo israelense atingir tenda de jornalistas próximo ao Hospital al-Shifa.

Milton
Publicado por Milton
FOTO: BBC NEWS

Centenas de palestinianos se reuniram nesta segunda-feira (11) na cidade de Gaza para o funeral de cinco funcionários da Al Jazeera mortos em um ataque aéreo israelense. O bombardeio atingiu uma tenda de imprensa montada nas proximidades do Hospital al-Shifa, resultando na morte de sete pessoas, incluindo os repórteres Anas al-Sharif e Mohammed Qreiqeh, e os operadores de câmara Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa e Mohammed Noufal.

O cortejo fúnebre percorreu as ruas até o Cemitério Sheikh Radwan, onde colegas e familiares, visivelmente abalados, prestaram suas últimas homenagens. Um colete com a inscrição “imprensa” foi erguido entre a multidão como símbolo de resistência e luto.

A Al Jazeera classificou o ataque como “assassinato seletivo”, acusando as forças israelenses de visar deliberadamente os jornalistas. A organização Repórteres Sem Fronteiras confirmou que outros três profissionais de imprensa também ficaram feridos.

O episódio intensifica as denúncias de ataques sistemáticos à liberdade de imprensa durante o conflito em Gaza, em meio a uma escalada que já custou inúmeras vidas civis.

CATEGORIAS:
DESTAQUE

