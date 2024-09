Fique em Dia: Águas Guariroba lança campanha com descontos de até 95% em dívidas

A Águas Guariroba lançou nesta semana a campanha ‘Fique em dia, a Águas negocia suas dívidas’. A iniciativa prevê parcelamentos em sessenta vezes e descontos de até 95% nas faturas em atraso.

“A campanha Fique em Dia é mais uma das ações que aproxima a concessionária da população. Estamos disponibilizando para os clientes uma oportunidade de regularizar seus débitos com vários benefícios, podendo liquidar uma dívida antes acumulada e sem perspectiva de solução. Dessa forma, o cliente consegue resgatar o seu cadastro positivo dando-lhes a chance de aproveitar com mais tranquilidade as datas festivas no final de ano”, destaca a gerente comercial, Suellen Alvarenga.

A campanha “Fique em Dia” segue até 29 de novembro e os clientes poderão negociar seus débitos através das lojas e canais de atendimento da Águas Guariroba:

Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato com a concessionária por meios dos canais de atendimento disponíveis, entre eles, o 0800 642 0115, ou ir até uma loja de atendimento presencial (clique e veja os endereços).