FIFA lança bola oficial do Mundial de Clubes 2025

A FIFA revelou, nesta sexta-feira (31), a bola oficial do Mundial de Clubes 2025, que será realizado nos Estados Unidos. Desenvolvida em parceria com a Adidas, a bola traz um design inspirado na bandeira americana, com padrões em vermelho, branco e azul.

Além de um visual impactante, o material conta com a tecnologia “PrecisionShell”, que promete maior precisão no jogo e apoio para decisões mais rápidas da arbitragem. A competição será disputada de 15 de junho a 13 de julho, e contará com equipes brasileiras como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.