segunda-feira, 1/09/2025

Ex-piloto de F1 detido com Lamborghini irregular

Veículo de luxo estava sem placas e com licenciamento atrasado desde 2013; ex-piloto responde por receptação e adulteração veicular.

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Instagram

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques (49) foi preso no domingo (31) em São Paulo ao ser flagrado dirigindo uma Lamborghini Gallardo com registro de apropriação indébita. O carro circulava sem placas fixadas e acumulava mais de R$ 1,3 milhão em dívidas de IPVA e multas, com licenciamento atrasado desde 2013.

Investigações apontam que o veículo estava registrado em nome de uma empresa condenada por esquema de pirâmide financeira. Tarso Marques foi autuado por receptação e adulteração de sinal identificador do veículo. Após audiência de custódia, ele foi liberado mediante pagamento de fiança de 15 salários mínimos e outras medidas cautelares.

O caso evidencia graves infrações administrativas e criminais envolvendo um automóvel de luxo, trazendo à tona a complexidade dos crimes relacionados a veículos irregulares no país.

CATEGORIAS:
ESPORTE

Últimas Notícias

Mais notícias

Tiroteio em igreja nos EUA: Papa envia condolências após morte de duas crianças

Milton - 0
O Papa Leão XIV manifestou "profunda tristeza" diante do tiroteio ocorrido nesta terça-feira (27) em uma escola católica de Minneapolis, nos Estados Unidos. O...
Leia mais

PCC operava esquema bilionário com combustíveis e lavagem de dinheiro

Milton - 0
A Polícia Federal revelou um dos maiores esquemas já associados ao PCC, que usava o setor de combustíveis para lavar bilhões. Em mensagens obtidas...
Leia mais

PF mira grupo criminoso em operações no setor de combustíveis

Milton - 0
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (28) as operações Quasar e Tank, com foco em desmantelar redes criminosas atuantes no setor de combustíveis. Com...
Leia mais

Carreta carregada com eucalipto pega fogo na BR-262

Milton - 0
Uma carreta carregada com toras de eucalipto pegou fogo na manhã desta segunda-feira (25), na BR-262, nas proximidades de Ribas do Rio Pardo. O...
Leia mais

© BOCA DO POVO NEWS | COMPROMISSO COM A VERDADE - Desenvolvido por TPS Automação e Tecnologia