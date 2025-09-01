Ex-piloto de F1 detido com Lamborghini irregular

O ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques (49) foi preso no domingo (31) em São Paulo ao ser flagrado dirigindo uma Lamborghini Gallardo com registro de apropriação indébita. O carro circulava sem placas fixadas e acumulava mais de R$ 1,3 milhão em dívidas de IPVA e multas, com licenciamento atrasado desde 2013.

Investigações apontam que o veículo estava registrado em nome de uma empresa condenada por esquema de pirâmide financeira. Tarso Marques foi autuado por receptação e adulteração de sinal identificador do veículo. Após audiência de custódia, ele foi liberado mediante pagamento de fiança de 15 salários mínimos e outras medidas cautelares.

O caso evidencia graves infrações administrativas e criminais envolvendo um automóvel de luxo, trazendo à tona a complexidade dos crimes relacionados a veículos irregulares no país.