Ex-jogadores terão acesso gratuito ao Estadual de Futebol

Em reunião realizada nesta terça-feira (4), a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) tratou sobre a renovação das credenciais para ex-atletas, que garantem gratuidade nos jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2025. A medida atende à Lei Estadual nº 5.565, que assegura o direito de ex-jogadores de futebol a ingressos gratuitos e com assentos privilegiados. Para garantir o benefício, é necessário que os ex-atletas se cadastrem no site da FFMS.

A iniciativa, apoiada pelo vereador Herculano Borges, autor da lei, busca reconhecer e valorizar os profissionais que ajudaram a construir a história do futebol no estado. O ex-goleiro Leopoldo Oliveira, um dos nomes históricos do futebol sul-mato-grossense, também participou do encontro e incentivou os colegas a realizarem o cadastro.