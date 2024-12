Escola Funsat oferece dois cursos do programa qualifica nesta semana

A Escola Funsat está com as últimas vagas disponíveis para dois treinamentos oferecidos nesta semana. Na terça-feira (10), terá início o curso de “Primeiros Socorros”, que já está com a turma completa após o preenchimento das 25 vagas oferecidas. Já o curso de “Higiene na Manipulação de Alimentos”, com início na quarta-feira (11), ainda conta com 15 vagas abertas.

Ambos os cursos são gratuitos e têm como único pré-requisito que o aluno seja alfabetizado. A capacitação em Primeiros Socorros possui carga horária de 12 horas/aula, enquanto o treinamento de Higiene na Manipulação de Alimentos oferece 9 horas de atividades presenciais.

As formações acontecem na Escola Funsat, localizada no 1º andar do prédio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória.

Programa Qualifica

Os cursos integram o programa “Qualifica”, promovido pelo departamento de ensino profissionalizante da Funsat. O programa é voltado para a população em geral, incluindo beneficiários do Primt (Programa Municipal de Inclusão ao Mercado de Trabalho).

Em 2024, apenas na modalidade de capacitação oferecida pela Escola Funsat, 1.100 pessoas foram atendidas em 44 turmas. O programa “Qualifica” também ofertou treinamentos em áreas como “Auxiliar de Recursos Humanos”, “Barbeiro”, “Marketing Digital”, “Inteligência Artificial” e “Atendente de Farmácia”, contribuindo para a formação e inserção de cidadãos no mercado de trabalho.

As vagas são limitadas. Não perca a oportunidade de se capacitar!