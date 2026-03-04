Emha inicia Programa Sonho Seguro e abre novo capítulo na regularização fundiária

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) realizou na tarde de ontem (3) o trabalho de cadastro e selagem dos imóveis na Comunidade Perpétuo Socorro, localizada na Região Bandeira de Campo Grande. Essa foi a primeira comunidade a receber as ações do Programa Sonho Seguro, considerado o maior programa de regularização fundiária da história da Capital.

A ação marca o início das atividades em campo do programa, que tem como objetivo promover a regularização fundiária e garantir segurança jurídica às famílias que vivem em áreas consolidadas do município. Durante o trabalho, as equipes realizaram o levantamento cadastral dos moradores e a identificação técnica dos imóveis, etapa fundamental para o andamento do processo de titulação.

O Programa Sonho Seguro representa um novo marco na política habitacional de Campo Grande ao integrar ações nas áreas técnico-social, urbana e operacional. A iniciativa tem como foco a inclusão social, a sustentabilidade e a regularização fundiária, levando mais dignidade e segurança às famílias beneficiadas.

Ao todo, o programa visa atingir 4,78 milhões de metros quadrados, distribuídos nas sete regiões urbanas da Capital, ampliando significativamente o alcance das políticas públicas de habitação no município.

Para a diretora de Desenvolvimento Social da EMHA, Maria Helena Bughi, o início das atividades simboliza um momento histórico para a cidade. “Essa ação é muito importante, pois marca o início do programa Sonho Seguro. Através dele, vamos levar dignidade e segurança jurídica para todas as famílias que aqui residem e também nas demais áreas que serão contempladas”, destacou.

Nos próximos dias, as equipes da EMHA seguirão com o cronograma de visitas e levantamentos nas áreas previstas pelo programa, reforçando o compromisso da Prefeitura com a regularização fundiária e com a construção de uma cidade mais justa e inclusiva