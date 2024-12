Em Caarapó, Coronel David intensifica compromisso com segurança pública e apoio aos caminhoneiros

Em uma agenda marcada pelo diálogo e pelo compromisso com as demandas da população de Caarapó, o deputado estadual Coronel David (PL) se reuniu com representantes de diferentes setores, destacando-se a segurança pública e a classe dos caminhoneiros. Acompanhado pela prefeita eleita, Professora Lourdes, sua vice, Jéssica Valéria, e o presidente do Conselho Comunitário de Segurança de Caarapó, Nivaldo Cesar de Melo, o parlamentar reafirmou sua dedicação em buscar soluções efetivas para o município.

No encontro com o Conselho de Segurança de Caarapó, que contou com a presença de policiais civis, militares e penais, foi solicitado reforço no policiamento da região. A preocupação foi fundamentada no aumento das demandas por segurança e na possibilidade de aproveitamento de cerca de 120 alunos em processo de formação no município de Dourados. Coronel David ouviu atentamente os relatos e se comprometeu a atuar junto ao governo estadual para viabilizar o incremento no efetivo policial, reconhecendo a importância de garantir tranquilidade e proteção à população de Caarapó.

Em seguida, o parlamentar atendeu a um grupo de caminhoneiros, que apresentou uma reivindicação estratégica para o fortalecimento da categoria: a ampliação da Associação de Caminhoneiros do município. Coronel David elogiou a iniciativa, destacando a relevância do transporte rodoviário para a economia local e regional, e assegurou que dedicará esforços para fomentar a organização e o crescimento do setor, essencial para a geração de empregos e desenvolvimento em Caarapó.

A agenda reforçou a sintonia de Coronel David com as lideranças locais e sua disposição em trabalhar de forma colaborativa para atender as necessidades do município. “Nosso compromisso é com ações concretas que melhorem a qualidade de vida da população. Saio desta visita com demandas importantes que, com certeza, serão tratadas com prioridade em nosso mandato,” afirmou o deputado.

A presença das futuras gestoras municipais, professora Lourdes e Jéssica Valéria, ao lado de Coronel David, demonstrou o alinhamento entre o legislativo estadual e a futura administração de Caarapó, em busca de soluções integradas para os desafios do município.