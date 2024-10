Editora de MS tem livro entre os semifinalistas do Prêmio Jabuti

Na última quinta-feira (24), a 66ª edição do Prêmio Jabuti anunciou os 10 semifinalistas de cada uma de suas 22 categorias. Entre os indicados, o livro “A Psicodélica Mente de Vênus Syems”, que credenciou sua autora, a jovem Isabella Grenieri, para a categoria Escritor Estreante – Romance. A obra foi lançada pela Life Editora, editora de Mato Grosso do Sul com 16 anos de atuação, que conquista sua primeira indicação ao prêmio.

A edição de 2024 do Prêmio Jabuti teve um total de 4.170 obras inscritas. Para Isabella Grenieri, que acaba de completar 18 anos, tendo escrito o livro indicado quando tinha entre 14 e 16, a emoção da classificação para a semifinal foi indescritível.

O livro conta a história de Vênus Syems, uma jovem aparentemente comum, até que um incidente transforma sua mente em psicodélica. Segundo a autora, que não revela muitos detalhes para não estragar as surpresas reservadas para o leitor, psicodélico não é apenas o que possui substrato em opioides, também pode surgir da alma.

