Dupla presa por atear fogo em terreno baldio no Nova Lima é solta em audiência de custódia

A dupla, de 28 e 31 anos, presa na última terça-feira (8) por atear fogo em um terreno baldio no Nova Lima, em Campo Grande, foi solta após audiência de custódia. Na delegacia, eles confessaram que o ato foi cometido a mando de uma senhora que lhes ofereceu R$ 60 para roçar e atear fogo no local.

Os homens passaram por audiência de custódia na manhã desta quinta-feira (10), onde o Poder Judiciário considerou que não há pendências judiciais ou medidas cautelares em aberto que impeçam a liberdade da dupla.

O magistrado considerou também que o incêndio no terreno baldio, a princípio, “não se configura como um crime de gravidade extrema”. Com isso, a dupla teve a liberdade provisória concedida e deverá comparecer uma medida cautelar, como o comparecimento mensal ao juízo até o 5º dia útil para prestar contas de suas atividades.

Além do comparecimento mensal, o homem de 28 anos deverá comparecer, voluntariamente, ao CAPS/AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) para acompanhamento especializado de saúde para tratamento.

Prisão

A polícia foi acionada na terça-feira (8) após denúncia anônima de um incêndio criminoso, o qual dois indivíduos estavam ateando fogo em um terreno baldio na Rua Cláudio Manoel da Costa.

No local, a polícia encontrou os homens ainda no terreno. Durante abordagem e checagem, foi constatado que havia uma caixa de fósforo no bolso de um deles, e dois isqueiros com o outro.

Eles confessaram afirmando que fizeram a mando de uma senhora que lhes ofereceu R$ 60 para roçar e atear fogo no terreno, na justificativa de que havia aglomeração de usuários de drogas no local.



Fonte: Midiamax